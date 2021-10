David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 4 de octubre de 2021, p. 2

Nueva York., Una parte del paraíso secreto de las cúpulas políticas y económicas del mundo fue revelado por una investigación periodística multinacional que identifica por lo menos a 336 políticos y altos funcionarios en 91 países, entre ellos México, y 130 multimillonarios, incluyendo celebridades y diversos criminales, como participantes en maniobras sofisticadas para evadir impuestos, lavar dinero y guardar los frutos de la corrupción en un sistema financiero encubierto internacional.

El proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), bautizado como los Papeles de Pandora, se realiza sobre la base de la filtración más grande de documentos de paraísos fiscales en la historia, unos 11.9 millones de archivos provenientes de 14 empresas de servicios financieros offshore –creando empresas, cuentas y fideicomisos para ocultar la identidad de los dueños reales– alrededor del mundo.

No hay secreto más sagrado entre los ricos y poderosos del mundo que el uso y abuso de sus fortunas. “Los documentos filtrados revelan que muchos de los jugadores en el poder que podrían llevar a su fin a este sistema offshore más bien se benefician de él, ocultando activos en empresas y fondos encubiertos mientras sus gobiernos hacen poco para frenar un flujo global de dinero ilícito que enriquece a criminales y empobrece a países”, afirma el ICIJ.

La indagación desnuda además la hipocresía de tantos de estos ricos, incluyendo jefes de gobierno, que hace una semana ofrecieron mensajes ante la ONU sobre sus grandes compromisos contra la corrupción y la impunidad, y a favor del bienestar de sus pueblos. Entre los políticos implicados, 35 son mandatarios actuales o retirados.

La lista de las figuras políticas de mayor nivel –y sus familiares– identificados en los Papeles de Pandora incluyen desde socios íntimos del ruso Vladímir Putin a los hijos del presidente de Chile Sebastián Piñera; su contraparte Guillermo Lasso, de Ecuador, al rey de Jordania Abdulá II; a viejos políticos como el ex primer ministro inglés Tony Blair, los ex presidentes de Colombia César Gaviria y Andrés Pastrana, los ex presidentes Porfirio Lobo, de Honduras, y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, más tres ex presidentes panameños, así como el actual ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, además de varias contrapartes africanas y de Medio Oriente y europeos, incluyendo al ex jefe del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn.

Blair, por ejemplo, denunció la existencia de mecanismos para la evasión de impuestos por los ricos cuando buscaba ser primer ministro en 1994, y su Instituto por el Cambio Global, que hoy encabeza, promueve elevar impuestos sobre las capas más altas. Pero documentos filtrados muestran que él y su esposa usaron el sistema encubierto para la compra de un edificio.

No faltan entre los multimillonarios estrellas como Shakira, la ex supermodelo Claudia Schiffer y también mafiosos como el gánster italiano Raffaele Amato, conocido como Lell el Gordo .

Los documentos revelan a los verdaderos dueños de mas de 29 mil empresas offshore, los cuales provienen de más de 200 países –los contingentes más grandes son de Rusia, Reino Unidos, Argentina y China–.