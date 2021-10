P

or primera vez en casi 40 años el gobierno de la República propone modificar tres artículos constitucionales en beneficio de la nación y no de la élite empresarial, como descarada y permanentemente sucedió en el régimen neoliberal a lo largo del cual los bienes públicos, los sectores estratégicos y los recursos presupuestales se entregaron a intereses particulares en demérito de los mexicanos, del desarrollo del país y de la participación del Estado en la economía y en la toma de decisiones.

Se trata de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales –fundamentales para la rectoría del Estado– los cuales, durante el neoliberalismo, se modificaron a fondo para entregar la riqueza nacional, los sectores estratégicos y la conducción de la política económica a grupos de poder (nacionales y foráneos) que el ahora Presidente de la República ha denominado minoría rapaz.

Por medio de esas grandes transformaciones los seis ex inquilinos de Los Pinos del régimen neoliberal entregaron todo y modificaron el entramado constitucional para beneficiar a un grupúsculo, al tiempo que armaron una inmensa telaraña de leyes secundarias, artículos transitorios, candados, decretos, concesiones y un sinfín de arreglos legaloides para garantizar que no se alteraran los cambios y permitieran, como sucedió, convertir a la República en el negocio particular de unos cuantos.

Por esa ruta la nación perdió de la A a la Z: desde la banca hasta el petróleo; de la siderurgia a la energía eléctrica; de los ferrocarriles a los satélites; de la riqueza mineral a los fertilizantes; de la petroquímica a los ingenios azucareros; de las aerolíneas (históricamente rescatadas por el Estado) a las telecomunicaciones –sin olvidar la exención y condonación fiscales– y lo mucho que se queda en el tintero (entre otros salvamentos , subsidios y conexos). Todo, desde luego, concentrado en unos cuantos grupos empresariales cuyos dueños amasaron fortunas de ensueño y alcanzaron un enorme poder político, mientras los mexicanos se hundían cada día más.