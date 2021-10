Tan extraña percepción de lo que debe ser la vida en la tierra convenció a la gente de impulsar la filosa roca del dolorismo como única alternativa, no porque no haya opciones sino porque el pensamiento humano ha tenido lentas y manipuladas posibilidades de desarrollarse en beneficio de los seres humanos. El concepto de educación ha sido estrecho y lo que debía servir para que aflorara la conciencia de la persona se convirtió en dogma indiscutible de sometimiento y obediencia forzada.

Informal o institucional, familiar o mediática, laica o religiosa, los fines de la educación fueron envilecidos en función de los intereses de unos y sometimiento de los más. Por falta de educación suficiente es que las élites no entendieron su obligación como reducadores, no como simples explotadores especializados en acumular. Por ello, antes y después de la pandemia, no se ha dejado de anunciar, vender, comprar y arrojar millones de toneladas de basura y desechos.

Angustiados, enojados y más o menos pasivos por lo menos los dos recientes años, muchos niños y jóvenes clasemedieros vuelven a clases presenciales cargados, más que de entusiasmo, de pésimos hábitos de estudio, desgastantes relaciones intrafamiliares y bajo nivel de atención y comprensión, gracias a la enorme carga de basura electrónica que a diario reciben de programas, series televisivas, videojuegos y celulares. Las dos v (violencia y vulgaridad) de este bestial bombardeo electrónico, también irán de compañeros en las clases presenciales.