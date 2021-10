A

partir de este primero de octubre, la Ciudad de México estrena un nuevo equilibrio de fuerzas políticas: en contraste con 2018, cuando Morena tenía 11 de las 16 alcaldías, esta vez la oposición ganó la mayoría con nueve, mientras Morena sólo siete. Después del descalabro electoral de la izquierda, menudearon los análisis. Uno de ellos se enfocó en los candidatos del morenismo; no todos eran buenos, por ejemplo, fue un error volver a postular a Víctor Romo en Miguel Hidalgo. También contó que el presidente Andrés Manuel López Obrador descuidara a su reserva de votos más importante del país. En la primera mitad de su gobierno visitó más veces Oaxaca que Xochimilco.

Recientemente lo hemos visto en recorridos por la capital en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Algunos lo han interpretado como que la está promoviendo como candidata presidencial. Antes de que crezca otra leyenda urbana, conviene aclarar que está haciendo campaña para recuperar al electorado de la Ciudad de México. Pronunciarse por Claudia tan temprano sería llevarla a la hoguera, como ya comenzó a verse con los ataques que recibió por la beca de Conacyt para su hija Mariana, un fuego que se extendería a lo largo de los casi dos años que faltan para que los partidos definan a sus abanderados para la presidencial. El candidato o candidata de López Obrador (por tanto, de Morena), como ya anunció, será definido por el método de encuesta pública. Siguen válidas las corcholatas que destapó: Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma. Incluso, como veremos, no está cerrada la lista.

La reforma eléctrica

No causó el estrépito que se esperaba la presentación en el Congreso del proyecto de reforma en materia de electricidad del Ejecutivo, al cual añadió un capítulo relativo al litio, que no fue sorpresa porque el tema venía tratándose desde hace meses en el interior del equipo. En concreto, la reforma tiene como fin devolver facultades que antes tuvo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y asegurar a la nación las reservas del litio. Bien administradas, serían suficientes para pagar la deuda externa. No tienen mayoría calificada Morena y aliados, Verde y PT, para obtener la aprobación de la Cámara de Diputados y el Senado, aunque sí para el trámite final en los Congresos locales. Tampoco la alianza opositora PRI, PAN, PRD y eventualmente MC está clara de contar con el número suficiente de votos para descarrilarla. Los votos de diputados priístas podrían encender la luz verde.