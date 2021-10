U

na investigación periodística internacional coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha puesto al descubierto una enorme red de empresas fantasma o de papel tras las cuales miles de personalidades políticas, empresariales, del espectáculo y de los deportes escondieron sus fortunas en paraísos fiscales. Figuran, entre muchos otros, los presidentes en funciones de Ecuador, Guillermo Lasso; Chile, Sebastián Piñera, y República Dominicana, Luis Abinader, así como Abdalá II, rey de Jordania; los de Kenia, Uhuru Kenyatta; Chipre, Nicos Anastasiades y Azerbaiyán, Ilham Aliyev, además de los primeros ministros de Pakistán, Imran Khan, y de la República Checa, Andrej Babis; el ex primer ministro británico Tony Blair, los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Porfirio Lobo (Honduras), César Gaviria y Andrés Pastrana (Colombia), Horacio Cartes (Paraguay), y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares (Panamá).

En el recuento de los millonarios proclives a esconder sus fortunas, aparecen también la cantante colombiana Shakira, el español Julio Iglesias, la modelo alemana Claudia Schiffer, el entrenador de futbol británico Pep Guardiola y el jugador indio de cricket Sachin Tendulkar. Figura también el ex director del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Khan y numerosos empresarios.

Entre los altos funcionarios y ex funcionarios de diversos países, el listado recoge los nombres de unos 3 mil mexicanos, como el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis; el senador Armando Guadiana, los magnates Germán Larrea y María Aramburuzabala, el ex consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer, Enrique Martínez y Martínez, ex gobernador de Coahuila, y los empresarios Ricardo Pierdant, Juan Armando Hinojosa y Carlos Peralta Quintero, estrechamente vinculados con el ex presidente Enrique Peña Nieto, entre varios otros, así como familiares de personalidades políticas en activo y en retiro.