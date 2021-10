Elio Henríquez

Lunes 4 de octubre de 2021, p. 29

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El grupo llamado Autodefensas del Pueblo El Machete aseguró que no tiene a 21 personas supuestamente retenidas durante los disturbios del pasado 26 de julio en la cabecera municipal de Pantelhó, cuando fueron incendiadas varias casas y vehículos, saqueadas tiendas y la alcaldía fue tomada.

Son rumores de que los mandó a matar El Machete, porque como autodefensas no estamos para asesinar gente, sino para defenderla. Nos están culpando que los matamos, pero la verdad no puedo decir nada , aseguró un dirigente del grupo, quien no descartó que los retuvieran “sicarios de Los Herrera”, agrupación que controló Pantelhó hasta julio pasado, encabezada por Austreberto Herrera, preso desde el 31 de julio de 2019 y vinculado a proceso en tres causas penales.

Ignoran su paradero desde el 26 de julio

Los 21 ausentes presuntamente fueron retenidos el 26 de julio, cuando más de 2 mil habitantes de las 86 comunidades y 18 barrios de la cabecera de Pantelhó se apoderaron de la presidencia municipal, quemaron viviendas y vehículos y saquearon tiendas. Sus familiares aseguran que permanecen en la comunidad San José Tercero, bastión de El Machete.