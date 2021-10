Uno de los propósitos de hacerlo en formato híbrido, es seguir llegando a diferentes audiencias, tanto para la que ya quiere salir y disfrutar del teatro en vivo, como para los que todavía quieren permanecer en casa o viven fuera de la Ciudad de México y no tienen la oportunidad de participar de forma presencial .

En esta edición Colombia participa con los espectáculos Yo no me llamo Freddie Mercury y Mi novia me mantiene y otras canciones de amor; Brasil presentará Cabaret Tarot, y de México la compañía Las HHH Tepepan (integrada por mujeres privadas de su libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan), vía transmisión, ofrecerán el show ¿De qué va el pedo?, una crítica al sistema heterocarcelario. Al final, una de las chicas que ya está en libertad tendrá un conversatorio con la audiencia.

Además el cabaret cuenta con espectáculos infantiles como el de Cabaret Loaria Kids que presentará Cuentos para no dejar de soñar, de narración oral con un toque cabaretero basado en los libros Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes y Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes.

Hombre Bala participará con Mi robot interior, historia al estilo de una película de ciencia ficción con canciones y humor inteligente.

Esta edición llegará a cualquier punto del país con la transmisión vía Zoom y mediante las redes sociales del Centro Cultural de España en México y de Teatro UNAM.

También está pensado para audiencias diversas: cabaretines, jóvenes, personas privadas de su libertad y la comunidad LGBT+, entre otras; pero “sobre todo a las personas que estén dispuestas a disfrutar los espectáculos cabareteros, como obras de teatro, farsa, sátira política, humor, stand up comedy y performance”.

Para mayor información sobre espectáculos, sedes, artistas y precios en www.festivaldecabaret.com y redes sociales.