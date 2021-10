Ap

Lunes 4 de octubre de 2021

Dubái. La Expo 2020 de Dubái admitió este domingo por primera vez que tres trabajadores murieron de coronavirus durante la construcción de la feria mundial en plena pandemia. El prestigioso evento ha atraído la atención sobre las condiciones laborales en Emiratos Árabes Unidos.

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre las muertes entre la numerosa fuerza de trabajo inmigrante de la Expo, la vocera Sconaid McGeachin declaró que tres trabajadores murieron del virus y otros tres en accidentes de construcción, sin especificar cuándo. Declinó detallar el alcance del brote de Covid-19 entre los obreros del proyecto.

McGeachin reiteró que la información sobre trabajadores fallecidos ya estaba disponible antes, sin entrar en detalles. Sin embargo, las autoridades no habían dado ninguna estadística general sobre empleados muertos, heridos o contagiados de coronavirus, pese a varias peticiones de The Associated Press y otros medios.