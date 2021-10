Desde el momento en que se informó de yacimientos de litio en territorio nacional, los gobiernos del siglo pasado, hasta los últimos neoliberales, pudieron atender esta fuente de riqueza natural. Pero no quisieron o no tuvieron la información correcta, aunque tal vez ya habrían negociado con las empresas inglesas y canadienses para la exploración y explotación subsecuente para enviar el litio a diversos lugares del mundo, especialmente a Asia.

Aunque este elemento químico ya era utilizado en diversos productos industriales, como en los de la farmacéutica, su importancia no resaltó hasta que se dio a conocer la batería recargable de litio. El elemento químico, toma entonces, el carácter de energético estratégico. Fueron el estadunidense John B. Goodenough, el japonés Akira Yoshino y el británico Stanley Whittingham, quienes desarrollaron este tipo de batería y que, por ello, se hicieron merecedores del premio Nobel de Química en 2019.

En esta iniciativa, también se agregó que para la explotación y extracción de los minerales que estén considerados como estratégicos no se otorgarán concesiones, será el Estado quien lleve a cabo dichas acciones.

Es importante hacer hincapié en que las concesiones que estén vigentes para la extracción de otros metales (oro y plata, por ejemplo) no servirán para utilizarlas ni en la exploración, o extracción y tampoco en la comercialización del litio, puesto que es considerado un elemento químico estratégico.

Insistimos en la defensa de la soberanía energética porque, después de cientos de denuncias acerca del saqueo de recursos, los gobiernos anteriores no lo asumieron como tal. La soberanía energética, su defensa y su práctica no servirán de gran cosa si desde los altos cargos se sigue argumentando que no tenemos la capacidad técnica para el procesamiento de nuestros recursos naturales. El concepto de soberanía política se comprenderá mejor conociendo el alcance de nuestra tecnología y la dimensión de las reservas de yacimientos de nuestros energéticos. Además, la soberanía nos da posibilidad de generar riqueza a favor de la población, pues podrán dedicarse mayores presupuestos para los programas sociales.

El litio es altamente cotizado en las naciones que lo están utilizando para el sostén de sus industrias. Por ejemplo, China ha fortalecido su economía por la fabricación de automóviles eléctricos y, conociendo el potencial de los yacimientos de Bacadéhuachi, en Sonora, este país ha manifestado su interés para continuar invirtiendo en la exploración y explotación de este elemento. El tonelaje de reservas probadas en Sonora ha sido estimado en 243.8 millones de toneladas por un monto aproximado de 100 mil millones de dólares.

Nos congratulamos por la iniciativa de modificación de los artículos antes mencionados, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado a la Cámara de Diputados. Si bien es fundamental rescatar a la Comisión Federal de Electricidad para devolver a esta empresa, tan saqueada durante décadas, su carácter de organismo con personalidad jurídica propia y su carácter de organismo de Estado, por otro lado, el agregado del asunto del litio es un paso a la independencia energética.

