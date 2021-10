N

ada hay definitivo. Aferrarse a algunos signos puede nublar la mirada y el entendimiento. Y no hay que olvidar que de confusiones está híperpoblado nuestro particular camino del infierno.

Más que empedrado de buenas intenciones , el sendero adoptado por los dirigentes del partido y del Estado, lamentablemente coreado y seguido por su oposición de manera bizarra, pero no por ello menos servil, se ha implantado como una interminable serie de paradojas y dilemas sin solución aparente.

Ni fácil ni cierta la encrucijada nuestra de cada día. Dilemas encriptados que hacen cada vez más difícil e incierta la salida, entre otras razones, porque con el vaciamiento de la política democrática, celebrado como festival pagano al corto plazo, toda convocatoria a pensar complejamente la coyuntura no se admite, se rechaza airadamente y sumariamente se descalifica en el altar de los medios, los órganos colegiados o los corredores del poder.

¡Fuera datos y diagnósticos! dicen los publicanos apoderados del templo de la representación; vengan ya, sin dudarlo, las soluciones que la ocurrencia auspicia y la pasividad imperante consagra. Todo estriba en no saltar por la borda de la nave del presente continuo que, ese sí, como lo enseñó Norbert Lechner, es la esencia del neoliberalismo. Poco margen para la política y el programa cuando no se asume la complejidad de la realidad y se le quiere tratar con simplismos y ocurrencias.

De aquí la desazón, el desaliento y el coraje que producen acciones inopinadas como la emprendida recientemente por el Presidente y su fiscal en contra de un grupo de científicos, investidos de conspiradores y criminales por sus perseguidores oficiales. No, no es cierto que quienes protestamos por este acoso queramos trato especial para los imputados. Nadie ha proferido descalificación alguna contra el debido proceso, al contrario: lo que se denuncia ante la opinión pública es su negación jurisdiccional y, de inmediato, el acompañamiento estruendoso del Presidente desde su púlpito sin la menor consideración de lo grave del acontecimiento, no sólo por lo atrabiliario de la conducta de los fiscales, sino por sus graves implicaciones sobre el mundo de la ciencia y la investigación que, pese a todos los pesares, se ha podido construir en México. Con el concurso comprometido de muchos de los 31 señalados, o como deba decirse.