▲ En la explanada de la alcaldía Iztacalco y acompañado por miembros de su gabinete, concejales, servidores de la demarcación y ciudadanos, el alcalde Armando Quintero izó a media asta la bandera e hizo hincapié en la importancia de recordar este acontecimiento. Señaló que el 68 fue un año en el que la juventud levantó la voz y salió a las calles a conquistar con su palabra, jóvenes que buscaban cambios importantes para México y que lo único que encontraron fue un régimen político autoritario. ¡Dos de octubre no se olvida! ¡Dos de octubre no se olvida! ¡Dos de octubre no se olvida! , remató entonando a coro con los asistentes al acto. Para la ceremonia se contó con la participación de la escolta de la policía auxiliar, así como de la banda de guerra, ya que el 2 de octubre está establecido como día de luto nacional por los caídos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Foto De la Redacción