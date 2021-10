–¿Cómo se llama la persona?

–Sí. ¿Quiénes son los presidentes extranjeros que has conocido?

–Honestamente, no puedo recordar su nombre en este momento. Soy muy visual, así que...

–Está bien. ¿Puedes describirlo, entonces?

–Sí. Es español.

–Okay.

–Cabello largo y oscuro.

–Está bien. ¿Algo más?

–Tiene acento extranjero.

–¿De qué edad, aproximadamente?

–¿Yo o él?

–¿De qué edad era él?

–Diría que estaba en sus 40 y tantos.

–Okay, ¿y dónde lo conoció?

–Creo que en Nuevo México.

–¿Nuevo México?

–Posiblemente Nuevo México. Lo siento. Es realmente difícil hacer memoria y recordar tantos y diferentes sucesos con tanta gente diferente.

Aznar hizo un viaje oficial a ese estado en julio de 2003, donde se reunió con el entonces gobernador Bill Richardson.

En sus declaraciones, Giuffre señaló a Richardson como uno de los políticos con quienes Epstein le ordenó tener relaciones sexuales.

“Me ordenaron que me fuera con George Mitchell, Jean Luc Brunel, Bill Richardson, otro príncipe del que no sé su nombre; un chico que tiene un hotel, una cadena hotelera realmente grande; no recuerdo qué hotel era. Marvin Minsky. Había, ya sabes, otro presidente extranjero, no recuerdo su nombre. Él era español .

En su momento, Richardson rechazó las acusaciones, aunque nunca fue llamado a declarar por este caso.

En la actualidad, el ex gobernador es consejero del Instituto Atlántico de Gobierno, fundado por Aznar, en el que también participan Mario Vargas Llosa, Enrique Krauze y el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo.