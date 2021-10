La Jornada obtuvo copia de la segunda ampliación de la denuncia presentada por Lozoya Austin ante la FGR en agosto de 2020, en la que manifestó que era su voluntad precisar algunos puntos y detallar los hechos denunciados , entre ellos que de 84 millones de pesos que entregó Odebrecht, esos recursos se distribuyeron entre Ricardo Anaya, Meade Kuribreña (ex canciller y secretario de Hacienda), González Anaya y Treviño Medina, quienes también se desempeñaron como directores de Pemex de 2016 a 2018.

Según la declaración, los mencionados promovieron la continuidad del contrato de Etileno XXI, parte se le distribuiría a los senadores del PAN, al PRI o personas que Luis Videgaray me indicase .

En su tercera declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin ratificó que entregó 6 millones 800 mil pesos al ex dirigente y candidato a la Presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés, con el propósito de aprobar la reforma energética, además, señala que de 84 millones de pesos que dio Odebrecht como parte de los sobornos entregados a autoridades mexicanas para el otorgamiento de contratos, una parte fue entregada a José Antonio González Anaya, José Antonio Meade Kuribreña y Carlos Treviño Medina .

En su declaración por escrito refiere que en junio de 2014 “Luis Videgaray me instruyó a darle 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés, por haber logrado que el grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados votara la reforma constitucional en materia energética y seguir influyendo de forma favorable en los diputados del PAN en la Cámara de Diputados.

Anaya Cortés sí voto la reforma constitucional en materia energética favorablemente, y si bien no recuerdo si él estaba o no de licencia cuando se aprobaron las reformas secundarias, puedo afirmar que eso era bastante irrelevante, ya que los acuerdos que se hacían con Ricardo Anaya Cortés no eran sólo por su voto en lo individual, sino porque él controlaba al Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, es decir, los acuerdos con los diputados del PAN se hacían con él, y él ejercía la influencia política sobre los diputados. Cualquier acuerdo durante los años 2013 y 2014, en ese entonces, transitaban por él .