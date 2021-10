L

os espejos que recubren las paredes de la tintorería Almanza producen efecto de mayor amplitud. Se reflejan en ellos las prendas colgadas en los percheros y las dos trabajadoras que atienden el negocio: Nelly, frente a la máquina de coser, se ocupa de las composturas; Guadalupe, la más joven, acciona la plancha de vapor y atiende a clientes y proveedores.

Nelly: –Me está entrando un sueñecito que no veas. Voy a prender el radio a ver si con la música me desapentonto.

Guadalupe: –Mejor luego, ¿no?

Nelly: –Seguro que te duele la cabeza. Es natural: te malpasas mucho, a veces no comes.

Guadalupe: –Es que aquí no me da tiempo.

Nelly: –El caso es que llevas días con jaqueca (ve a su compañera frotarse las sienes). ¿Qué sucede?

Guadalupe: –Siento náuseas. Espérate un momentito.

II

Guadalupe ocupa la silla de Nelly mientras ésta, parada frente a ella, solícita, la toma de las manos.

Nelly: –¿Por qué estás así? ¿Qué pasa?

Guadalupe: –No sé qué hacer; te juro que no sé.

Nelly: –¿Acerca de qué?

Guadalupe: –De esos niños. Tan chiquitos y ya se quedaron huérfanos. Primero falleció de Covid el padre y después la mamá se contagió por atender al marido.

Nelly: –¿De qué niños me estás hablando?

Guadalupe: –Son hijos de una vecina de mi prima Teresa. Cuando sus padres murieron, se los llevó a su casa.

Nelly: –¿Cuándo te enteraste?

Guadalupe: –El martes. Aprovechando que salimos un poco más temprano pasé a ver a Teresa y allí estaban los niños.

Nelly: –¿Ya son grandes?

Guadalupe: –No. Tendrán cuatro, cinco años. Él se llama Dante y ella Fabiola. Son lindos, pero están muy flaquitos y no hablan. Se ve que tienen miedo. Tere me dijo que ahorita están bien en comparación con los primeros días. Entonces se la pasaban todo el tiempo agarrados de la mano, llore y llore junto a la puerta, esperando a que sus papás fueran a recogerlos.

Nelly: –¿Teresa no les dijo...?

Guadalupe: –No hallaba cómo explicárselos, pero ya lo hizo. Los niños no le creyeron, o a lo mejor no entendieron, y siguen esperando.

Nelly: –Supongo que tendrán familia.

Guadalupe: –Aquí no. Parece que sus abuelos viven en Lagos, pero Teresa no sabe ni sus nombres, así que no hay manera de comunicarse con ellos.

Nelly: –¿Tu prima se va a quedar los niños o a dónde piensa mandarlos? Por lo pronto dile que se asesore con alguna autoridad, no vaya a ser que la acusen de tenerlos secuestrados.

Guadalupe: –Lo único que le falta a la pobre Tere es que la tachen de secuestradora (se frota las sienes). Siento como si fuera a estallarme la cabeza.

Nelly: –Ahí quédate. Voy a la farmacia a ver qué me recomienda Ray, él sabe mucho de medicinas.