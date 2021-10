En ninguna cláusula se menciona, que el canal se usará con fines políticos o para violentar a quienes no piensan como el titular del canal. A pesar de la evidencia, no se les rescindió el contrato.

De facto, el TPEJF ha validado el uso de vacíos legales para que la fórmula Samuel García-Mariana influencer Rodríguez ganara las elecciones. Pero no reclamemos nada a los magistrados ponentes de esa institución, no vayan a alegar que estamos poniendo límites a su libre desarrollo de la personalidad transa.

La expresión de facto significa de hecho , y se utiliza para indicar que algo tiene efectos en ese mismo momento sin base jurídica. He aquí el meollo del asunto, pues actualmente los marcos legales que regulan el uso de las redes sociales en los procesos de campaña electoral son insuficientes en relación al incesante crecimiento de las mismas.

¡Gritos! ¡Gritos!, llanto. / Dos de octubre. / ¡Muerte! ¡Muerte!, dolor. / Hombres sin rostro, sin alma. / Metales, fríos, duros. / Gente que cae, / sangre que se riega, / que forma lagunas y ríos, / que no se borra, / que queda plasmada en nuestra mente. / Oír el trac-trac, / sonidos que matan, oír disparos y más disparos, / jóvenes que caen, / jóvenes que corren, / eco de sirenas. / Corazón que se agita…

Estos contratos clientelares tienen el objeto de usar a grupos con fines políticos al amparo del dinero público. Ahora la queja está en Tribunal Universitario, al que le solicitamos derecho de audiencia y debido proceso legal por ser parte de la queja.

Lena Brena, docente de la FCPS-FFL

Exigen transparentar el cambio de estatuto jurídico en la UPN

El Congreso ha dado a la UPN, a través de la Ley General de Educación Superior, hasta el 17 de octubre para proponer un cambio de estatuto jurídico. El proceso ha tenido como característica la violación constante de sus propias reglas. El 14 de septiembre se hizo pública la conformación de la Comisión Integradora de los planteamientos del Congreso. Para esta etapa final se ha excluido a Patricia Ledesma con el pretexto de esperar un dictamen con relación a una queja. Este hecho la hace culpable sin que se haya demostrado y establece la privación de participación a un importante sector que se siente representado por ella.

Exigimos que se transparenten los trabajos de integración y se ponga fecha de presentación de los mismos a fin de que exista posibilidad de corregir posibles sesgos que afectarían la posibilidad de cambio para nuestra universidad. Demandamos respeto a la normatividad del proceso.

Virginia Casas y Manuel Campiña, UPN Ajusco

Se ilusiona por el promisorio futuro de la industria eléctrica

Como reza el dicho popular no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla ; se acaba el tiempo de las corporaciones empresariales que se acostumbraron a vivir de alianzas, beneficios y componendas en complicidad con los gobiernos corruptos durante el periodo neoliberal.

Con la propuesta de reforma constitucional para producción, distribución y comercialización de energía eléctrica en México, concluirá el tiempo de actuar como delincuentes y recibir trato privilegiado en perjuicio de todos los mexicanos.

Este anuncio de la decisión del gobierno de la Cuarta Transformación rinde el mejor tributo posible a la memoria de los caídos en lucha por la libertad, justicia e igualdad del pueblo –bloque social oprimido– y recupera un poco de lo mucho que perdieron aquella trágica noche de Tlatelolco ¡2 de octubre no se olvida!

Duerme en paz tu sueño prematuro, orgullo de este pueblo y mi raza, sangre joven que anegó la plaza. Descansa del golpe demencial y duro, estudiante promisorio, idealista y puro... ¡tu sacrificio ha permeado la conciencia nacional!

Daniel Moctezuma Jiménez