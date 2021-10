Él tiene claro que no podía rendir protesta y que no lo van a dejar gobernar porque tiene el rechazo de la gente, eso es más que claro”.

Aseveró que Trujillo Morales ya no va a entrar, aunque el gobierno lo quiera mandar a Pantelhó, no será así. Pues lo único que va a pasar es que va a correr más sangre en Pantelhó .

Añadió que las autoridades estatales están hablando con todas las partes y viendo con los que quedaron como concejales, cuyo periodo concluyó el 30 de septiembre; pero veremos cómo podemos hacer una labor en conjunto para que no se genere violencia .

Version de que rindió protesta en un hotel

Dijo que el perredista “supuestamente rindió protesta el viernes en un hotel, y eso no puede ser, aunque legalmente desde el primer minuto del 1º de octubre es la autoridad, pero de facto no lo es; definitivamente no puede serlo, porque no puede imponerse.

No sabemos dónde está; había llegado al palacio de gobierno pidiendo seguridad y le dijimos que las condiciones no estaban para que tomara posesión, y de pronto dejó de responder, se fue y ahora apareció en unos videos” diciendo que rindió protesta.

La fuente afirmó que Raquel Trujillo aceptó solicitar licencia por tiempo indefinido, pero alguien lo asesora y le hace cambiar de opinión. Estuvo de acuerdo la semana pasada con la solicitud; pero ahora se está negando .

En Altamirano, Roberto Pinto Kánter, quien el 30 de septiembre concluyó su responsabilidad como alcalde de Altamirano, cumplió este sábado dos días de estar retenido en la cárcel ejidal, ubicada en la cabecera, por cientos de pobladores que demandan que su esposa, Gabriela Roque Tipacamú, ambos del Partido Verde, no asuma el cargo de presidenta municipal y en su lugar se nombre un concejo municipal.