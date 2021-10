Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 2 de octubre de 2021, p. 12

Dado que Marko Cortés es el único candidato a la dirigencia nacional del PAN, se prevé que el Consejo Nacional de ese partido lo ratifique hoy como su presidente y cancele los comicios internos programados para el 24 de octubre.

Fuentes del blanquiazul estimaron que seguir con el proceso para que por votación secreta de los militantes se elija al dirigente nacional, sería una simulación, en razón de que sólo hay un contendiente, además de un gasto innecesario, pues implica invertir en la impresión de boletas y la instalación de casillas electorales.

En la competencia por la jefatura del panismo, los aspirantes Adriana Dávila y Gerardo Priego no lograron reunir las 27 mil firmas requeridas para contender. Acusaron que esto se debió a que líderes de grupos de interés y dirigentes que controlan el padrón de militantes, presionaron a los afiliados para que no dieran su rúbrica a nadie que no fuera Marko Cortés.