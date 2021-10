El Presidente fue notificado ayer sobre la entrega de la carta, en la cual respalda la investigación de la FGR y todo el proceso judicial en contra del ex jefe de la AFI, quien huyó a Israel desde agosto de 2019. Al respecto, comentó a la prensa: queremos la cooperación, el apoyo del gobierno de Israel, porque se trata de una persona que llevó a cabo actos de tortura, de graves violaciones de derechos humanos .

No vamos a ser rehén de nadie, porque no establecemos relación de complicidad con nadie. Llegué a la Presidencia con el apoyo del pueblo, soy libre y no tenemos nada que ocultar , advirtió.

La instrucción de transparencia de los documentos de Ayotzinapa fue cumplida horas más tarde por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien dio lectura a la carta en la cual se hace notar a Bennet el clamor de justicia de los padres y madres de los jóvenes.

“En razón de lo anterior y con toda la atención y el respeto que me merecen la República de Israel y sus autoridades, me dirijo a usted para solicitarle su valiosa atención en este proceso de extradición que es prioritario para nuestro país.