Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 2 de octubre de 2021, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no le afecta en nada y no polarizará, menos con insultos, ante la burla expresada hacia su persona por el ex presidente del gobierno español José María Aznar (1996-2004).

También lamentó la falta de respuesta a la carta que envió al rey de España para que se disculparan con los pueblos indígenas y se iniciara una etapa de reconciliación; en cambio se desató una campaña de insultos , con el argumento de que los españoles vinieron a civilizarnos y cosas de ese tipo .

En la conferencia matutina realizada ayer en Cuernavaca, Morelos, se le preguntó sobre los comentarios de Aznar, emitidos durante el congreso del Partido Popular, donde se mofó del nombre del Presidente y de la disculpa pública ofrecida por el papa Francisco por los excesos durante la evangelización.

López Obrador respondió: Pues también amor y paz, entender que debemos perdonar, no olvidar, pero perdonar, y es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que recibe el perdón. Entonces, no nos afecta en nada, no voy a polemizar .

Destacó la posición del Papa, quien sí respondió dos misivas con el mismo tema, a partir de lo cual reconoce los abusos cometidos durante la colonización, sobre todo en contra de los indígenas. Él también habla de que no hay que tener posturas maniqueas, porque en ese episodio hubo luces y sombras, y considerar las aportaciones de la Iglesia católica, acotó.