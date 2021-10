Armando G. Tejeda

Sábado 2 de octubre de 2021

Madrid. El ex presidente de México Felipe Calderón rompió una regla no escrita en la política mexicana: que un ex mandatario del país critique abiertamente y sin filtros al gobierno en turno desde el exterior, con descalificaciones tan gruesas como la de seguir una vil estrategia política para dividir a la sociedad e, incluso, de tejer una supuesta alianza con el crimen organizado .

Calderón participó en el congreso que celebra estos días el Partido Popular (PP). Entre los invitados al debate también se encontraban los ex mandatarios Nicolas Sarkozy y Andrés Pastrana.

Lejos de una rectificación o una enmienda por la sorna y las burlas, en el congreso se celebró entre risas y aplausos lo que fue de alguna manera la ratificación de las tesis de Aznar sobre la Conquista y en voz de un ex presidente mexicano, en este caso Calderón, quien además lanzó graves acusaciones contra el actual gobierno, y lo hizo en un foro internacional con gran eco mediático e institucional.

Calderón, después de escuchar cómo Pablo Casado le agradecía su cooperación con España, sobre todo la cooperación energética durante su mandato , se lanzó contra la actual administración, a pesar de que la ponencia tenía como objetivo conocer sus experiencias de gobierno. “Hoy la política de México por ejemplo de seguridad es contraria. Y se titula desde la campaña presidencial ‘abrazos no balazos’. En la medida en la que cunden los abrazos a los capos, a los criminales y sus familiares, México está cayendo en las garras de la delincuencia que tanto trabajo nos costó liberar”.