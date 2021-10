Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Enviado y reportera

Periódico La Jornada

Sábado 2 de octubre de 2021, p. 3

La iniciativa de reforma en materia eléctrica a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, no significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . El mandatario argumentó que se trata de tener control de los precios de la energía para no afectar la economía popular.

En su conferencia matutina de ayer, celebrada en la 24 Zona Militar de Cuernavaca, confirmó haber enviado a la Cámara de Diputados la iniciativa, donde se incluye garantizar la explotación del litio en México, sólo va a poder hacerlo la nación; todo el mineral de litio es de la patria , refrendó en su mensaje.

El mandatario colocó en su lugar la decisión asumida por él: “Hacia adelante ya todo lo que tiene que ver con exploración y producción de litio es de la nación, es decir, sólo lo va a poder explotar el Estado mexicano en beneficio de la nación.

No se va a poder desarrollar la industria tecnológica y la industria moderna sin el litio, y se sabe que México tiene suficiente litio y esto nos permite, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, dejarles a todos los mexicanos este recurso para el desarrollo de México. Que sea de todos los mexicanos, porque es un recurso estratégico.

Al intervenir en la rueda de prensa, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desglosó que la propuesta del Ejecutivo contempla otorgar una nueva personalidad jurídica a la CFE, desaparecerán los contratos de autoabastecimiento, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, junto con el Centro Nacional de Control de Energía, pasarán a formar parte de la CFE . De aprobarse en sus términos, ésta tendrá el control de 54 por ciento de la producción y el despacho, mientras el sector privado operará 46 por ciento.