▲ Ya no estaremos sujetos a que los intereses privados sean los que fijen tarifas, los que despachen la energía y los que utilicen sin ningún costo para ellos toda la red eléctrica nacional , declaró el secretario de Gobernación. Foto Cuartoscuro

E

n materia eléctrica no más despojo, contratos leoninos ni privilegios al gran capital; se acabó el gran festín a costillas de la nación, organizado por los seis gerentes neoliberales que despacharon en Los Pinos. Ayer, el presidente López Obrador dio cuenta de su iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, entre cuyas propuestas destaca la cancelación de los permisos de generación eléctrica y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado. Y de pilón anunció que la explotación de las abundantes reservas mexicanas de litio ( oro blanco ) sólo se realizará por empresas del Estado, aunque se mantendrán las (ocho) concesiones ya otorgadas si sus beneficiarios demuestran que iniciaron los trabajos de exploración.

El mandatario detalló que dicha iniciativa de reforma no significa nacionalizar ni estatizar, sino darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad , y en este sentido se decidió que la CFE tendrá 54 por ciento (del mercado nacional) y 46 las empresas privadas. Se trata de promover una auténtica competencia, que no había porque apostaban a marginar, a destruir a ese ente del Estado mexicano. Con el neoliberalismo se inició una política de pillaje; venían los extranjeros y pensaban que México era tierra de conquista y nos saqueaban como en la época colonial. Eso ya se terminó .