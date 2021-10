Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 2 de octubre de 2021, p. 25

Chihuahua, Chih., La gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, advirtió que despedirá 583 trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y analiza rescindir el contrato a más empleados en otras dependencias del gobierno estatal. Entre los que serán cesados hay personal encargado de la operación de centros comunitarios, promotores en colonias populares, trabajadores sociales y terapeutas, quienes laboran bajo un régimen especial de subsidios y contratos eventuales.

Desde que Maru Campos asumió como gobernadora el 8 de septiembre pasado, ha contratado deuda a corto plazo por mil 800 millones de pesos ante la falta de liquidez de la administración estatal para el pago de nómina y pensiones, y justifica que heredó de la administración de Javier Corral Jurado un déficit de 6 mil millones de pesos.

Señaló que heredó nóminas y plantillas laborales infladas en varias secretarias y ella instruyó que se revisen todas las plazas, basificadas y eventuales. A los 583 empleados de la Sedeso los llamó becarios que cobraban 20 mil pesos mensuales, que no tenían ninguna función, estamos revisando casos como esos, que eso es una obscenidad y una grosería para todos los chihuahuenses .

El ex titular de Sedeso, Víctor Quintana Silveyra, negó que durante su gestión haya contratado becarios y aclaró que el personal encargado de la operación de centros comunitarios, promotores en colonias populares, trabajadores sociales y terapeutas, entre otros, laboran bajo un esquema especial de subsidios y contratos eventuales. Debido a que no había plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y con percepciones de máximo 15 mil pesos, no de 20 mil, como dijo la gobernadora”.