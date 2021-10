Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 2 de octubre de 2021, p. 28

En sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México, los 16 alcaldes rindieron protesta para los próximos tres años, entre llamados de los grupos y asociaciones parlamentarias a dejar de lado la confrontación, buscar el diálogo y el entendimiento con la administración local y el Legislativo, así como gobernar para todos en las demarcaciones.

En sus posicionamientos, las distintas fuerzas políticas enfatizaron, sin embargo, sus diferencias y fueron el reflejo de una ciudad fraccionada entre Morena y la alianza opositora que integran PAN, PRI y PRD.

De derecha a izquierda, en orden alfabético de las demarcaciones, las ocho alcaldesas y ocho alcaldes ocuparon sus lugares frente a la mesa directiva y cada uno fue llamado por el presidente, Héctor Díaz Polanco, para rendir la protesta de ley, con la promesa de respetar la Constitución Política federal, la de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanan.

Antes, escucharon en las posturas de cada fuerza política el reiterado ofrecimiento de apoyar desde el Legislativo para que sus gobiernos den buenos resultados, pero también la advertencia de que ejercerá su facultad como poder autónomo fiscalizador para señalar excesos y desviaciones.

Al fijar la posición por Morena, Octavio Rivero los instó a asumir el momento histórico que vive el país en el que la población espera una transformación profunda y puso como ejemplo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y guiar sus administraciones bajo los principios del lopezobradorismo: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo .

Lourdes Paz, por el PT, hizo lo propio al afirmar que las transformaciones que impulsan los gobiernos federal y capitalino buscan moralizar la vida pública y trabajan por una sociedad más igualitaria y justa.