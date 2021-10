Según otro amigo, la misma tarde en un bar en Bilbao aparece un cartelito: Tome vino tinto, que el blanco está por los cielos . La caja con chistes queda abierta. El genio del (¿post?)humor se sale de la botella y ya será imposible volver a meterlo allí (aunque algunos lo internarán): Película: A tres metros sobre el cielo. Producción: ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: carrera espacial ; Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella ; ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial ; “‘De todos mis ascensos, el último fue el más rápido’, Carrero Blanco”. O más memes: Me voy a subir esta foto a la nube (Carrero Blanco en una ventana de su coche con celular en la mano); Feliz Navidad (los renos tirando al Dodge adornado con la gorra de Papá Noel); Hostia, Carrero Blanco... (sobrepuesto a una tira cómica de Spiderman observando un coche volador); Arriba España (en una imagen de su coche volando) y un largo etcétera. Seguido alguien trolea a la Wikipedia y le pone astronauta como ocupación.

El hecho de que el fallo original apelara a los artículos sobre el terrorismo referentes al descrédito, menosprecio o humillación de sus víctimas , tratando a Carrero Blanco como una persona privada cuya grave tragedia humana no debería ser mofada y no un pilar de un sangriento régimen fascista (1939-78) –¡por cada asesinato de Mussolini, Franco en el marco de su represión de carácter genocida y una solución al problema nacional , cometió 10 mil!– es muestra de ambos. Lo explican sólo los escasos avances en materia de verdad, justicia y reparación (120 mil de víctimas del franquismo yacen aún en fosas comunes no identificadas...) y la impunidad de los verdugos, garantizada por décadas por diferentes gobiernos, mundo mediático y judicial, todo a lo que los recientes esfuerzos del gobierno de Sánchez ( memoria democrática ), a pesar de ciertos logros, han sido incapaces de enfrentarse.

Mientras en Alemania –país que más quizás avanzó en materia de trabajar el pasado– elogiar a Hitler o al nazismo es delito –lo mismo pasa con Mussolini y el fascismo en Italia–, en España el negacionismo y la apología del franquismo son institucionalizadas. Sin ir más lejos: la fundación Francisco Franco, que glorifica la figura del dictador, se financia con dinero público.

Mientras en Alemania los alegatos como los de Alternative für Deutschland (AfD) que asegura que respecto a la historia los alemanes no tenemos nada de que avergonzarnos –algo que en sí mismo parece un (mal) chiste o una de estas ocasiones cuando, como diría un clásico, uno perdió la chance de quedarse callado –, están relegados a los márgenes e indefendibles, en España –no sólo en los márgenes de Vox– reina el orgullo y la calificación de los que participaron en la lucha en contra de la dictadura y sus funcionarios como terroristas , junto aparentemente con los que bromean de ellos, como si en Alemania quedaría prohibido hacer chistes de Hitler o de Reinhard Heydrich o Franz Kutschera (para buscar ejemplos parecidos a los de Carrero Blanco).