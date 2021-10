Ap, Europa Press, Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 1º de octubre de 2021, p. 18

Washington. Un grupo que representa a integrantes de comités escolares de todo Estados Unidos pidió ayer al presidente Joe Biden ayuda federal para investigar y frenar las amenazas hechas en relación con varias políticas, entre ellas el uso obligatorio de mascarillas para combatir el coronavirus, y equiparó los incidentes con una forma de terrorismo interno.

Padres y miembros de la comunidad han estado irrumpiendo en reuniones y amenazando a integrantes de comités escolares en persona, en línea y por correo, una tendencia que merece la atención de las agencias federales de seguridad, subrayó la Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA) en una carta dirigida a Biden.

Sin importar lo que uno piense sobre las mascarillas, no debería llegar a este nivel de retórica , dijo el director ejecutivo interino de la NSBA, Chip Slaven, a The Associated Press en una entrevista telefónica.

Las juntas escolares de todo el país han sido interrumpidas por asistentes indisciplinados que intervienen en los asuntos a tratar y silencian otros puntos de vista.

Por lo general, las amenazas dirigidas a los miembros de las juntas escolares son manejadas por las autoridades locales, pero la asociación pidió al gobierno federal que intervenga en la investigación de casos en los que las amenazas o actos de violencia podrían ser catalogados como violaciones a las leyes federales que protegen los derechos civiles.

La NSBA también solicitó al Departamento de Justicia, a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), a Seguridad Nacional y al Servicio Secreto que ayuden a monitorear los niveles de amenaza y evaluar los riesgos que corren estudiantes, docentes, integrantes de las juntas escolares e instalaciones académicas.

Todos estos actos de malicia, violencia y amenazas contra funcionarios de escuelas públicas han aumentado, la clasificación de estos actos atroces podría ser el equivalente a una forma de terrorismo interno y delito de odio , escribió la asociación.

La carta documenta más de 20 casos de amenazas, acoso, interrupciones y actos de intimidación en California, Florida, Georgia, Nueva Jersey, Ohio y otros estados.

Menciona el arresto en septiembre de un hombre en Illinois por agresión agravada y alteración del orden público luego de que presuntamente golpeó a un funcionario escolar durante una reunión en Michigan, y la interrupción de una reunión cuando un hombre hizo el saludo nazi en protesta por la orden del uso obligatorio de mascarillas.

La asociación representa a más de 90 mil integrantes de juntas escolares en 14 mil distritos de escuelas públicas.

Reabren playas en Cuba

En tanto, Cuba reabrió sus playas y centros recreativos este jueves, debido a que 90 por ciento de sus residentes están inmunizados y los contagios van a la baja.

La Habana, que tiene una población de 2.2 millones de habitantes, comenzó a reabrir las playas, gimnasios y el paseo marítimo del Malecón tras meses de cierres por el coronavirus, cuando hay una baja de las infecciones y la campaña de vacunación avanza en el país.