De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 1º de octubre de 2021, p. 12

Ricardo Anaya, ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y ex candidato presidencial, difundió este jueves, a través de redes sociales, el tercero de los cuatro videos que anunció, en los que se defiende de las acusaciones de haber recibido sobornos de Odebrecht. Anaya afirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador está dejando a Lozoya quedarse con los 6 millones de dólares que le depositó Odebrecht en la empresa Zacapan .

Como una serie de televisión, en este el tercer capítulo , como lo llama el panista, pregunta: Si el dinero no fue repartido a los legisladores para la aprobación de la reforma energética, como alega el ex director de Pemex, ¿dónde quedaron esos 6 millones de dólares?

La respuesta –se responde Anaya– es muy sencilla: Lozoya tiene esos 6 millones de dólares, y López Obrador ya lo dejó quedárselos .