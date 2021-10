Dado que el Senado no pudo aprobar por falta de quórum la reforma a la Ley Orgánica del Congreso que aumenta el número de comisiones en San Lázaro, la Cámara de Diputados avaló ayer la integración de 40 y determinó que las 11 restantes se conformarán una vez que sean oficializadas por la colegisladora.

Santiago Creel, vicepresidente de la Mesa Directiva, explicó que la ampliación a 51 comisiones en San Lázaro no traerá aparejado un mayor gasto y en cambio permitirá la especialización en temas cruciales, como el cambio climático.

Tener este número no es un exceso para una asamblea de 500 diputados, es apenas 10 por ciento, manifestó el ex senador y ex secretario de Gobernación, quien se manifestó conforme con el número de posiciones que tocaron a su partido, entre ellas algunas sumamente importantes como la de Justicia y Defensa Nacional. Esta última quedo en manos del diputado Ricardo Villarreal García hermano de Luis Alberto Villarreal, involucrado en la trama de los moches .

Mientras tanto, en la bancada de Morena se ha criticado duramente al diputado Marco Flores, integrante de la Banda Jérez, quien presentó como cartas credenciales para aspirar a la presidencia de la Comisión de Cultura el tener cientos de seguidores en plataformas digitales y ganar más billetes que sus familiares con doctorado y pese a que sólo termino la primaria. Ante tal presentación, la candidatura de Carlos Francisco Ortiz Tejeda concitó el apoyo del grupo parlamentario para encabezar la posición citada.