En julio pasado, dijo que actualmente aporta 35 por ciento del suministro de energía eléctrica y tiene capacidad para mucho más, pero sus plantas están paradas o subutilizadas porque no les permiten el despacho . Por ello se presenta la reforma constitucional, pero acotó entonces: no es desplazar al sector privado, es poner orden, porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la CFE .

Consultado sobre el objetivo de la reforma, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez (Morena) anticipó que la iniciativa también considerará el desarrollo de energías limpias.