Viernes 1º de octubre de 2021, p. 4

Entre acusaciones de Morena de que empezó un procedimiento amañado y con intencionalidad política , el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios metodológicos para realizar la redistribución de la geografía electoral rumbo a los comicios de 2024.

Ni ciencias ocultas ni intencionalidades políticas ni nada oscuro; todo es claro , la aplicación de la matemática como dispone la Constitución: dividir la totalidad de la población entre los 300 distritos, que arrojó 420 mil ciudadanos por cada uno, acotó el presidente del instituto, Lorenzo Córdova.

El representante de Morena -único partido que objetó el procedimiento aplicado–, Eurípides Flores, acusó que el INE actúa con arbitrariedad afectando intereses de los estados. Claro que hay intencionalidad política; se está restando representación a entidades federativas que tienen una relevancia muy importante en el país, sin justificar esa acción, como están obligados .