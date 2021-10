Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 1º de octubre de 2021, p. 3

Mientras la administración federal ahorra, los gobiernos locales están en jauja gastando en cosas superfluas , acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al hacer un llamado a los mandatarios que recién inician sus administraciones a utilizar los recursos en obras públicas, no en gastos innecesarios.

A la pregunta sobre el plan de mejoras en las calles y avenidas de las ciudades del país planteada en la mañanera, advirtió que necesariamente tendría que ser un gasto entre los tres niveles de gobierno, siempre buscando los mejores precios, no con las tarifas que dan las empresas que ayudaron a los políticos en campaña.

Incluso, dijo, una de las recomendaciones que tienen que ver con los nuevos gobernadores es que el dinero que se les transfiere, que por derecho les corresponde, que va a los municipios, debe utilizarse para obras en beneficio de la gente, porque muchas veces se destina para gastos administrativos: compra de vehículos de lujo, asesores o cosas innecesarias, para ejercer el presupuesto sin beneficiar a la población .

Entonces, añadió, todos tenemos que hacer un esfuerzo; sí al programa (de bacheo), pero no es: a ver, mándennos más dinero .

Y tampoco se justifica, porque no es justo que el gobierno federal esté ahorrando y los estatales, municipales, estén en jauja, gastando en cosas superfluas o en los sueldos y viáticos .

Sin techo en fondos para DH

Al abundar en temas de presupuesto, aseguró que si bien instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene una asignación específica para 2022, no hay techo para atender esta problemática (al corte de ayer, el registro oficial marcaba 92 mil 718 personas desaparecidas y no localizadas en el país), aunque el objetivo es que no haya desaparecidos y, por tanto, no se requiera tener una comisión para atender el asunto.