Esa es la esencia de la fantasía: transformar la realidad en imaginación

Ray Harryhausen

E

l Sol de California bañaba los sets de Hollywood camino a su consolidación industrial en 1920 cuando nació en plena urbe de Los Ángeles un niño que no necesitó ni la instrucción primaria para definir una vocación. A los cinco años quedó encantado con los espectáculos de marionetas, mostrando destreza, sentido del espacio y del movimiento a fin de confeccionar sus muñecos y contar cuentos. El juego infantil progresó como conocimiento, técnica e innovación, con el propósito de crear a varias de las criaturas más emblemáticas de la historia del cine. Artesano, genio y leyenda, el imprescindible animador Ray Harryhausen.

El gorila de los sueños

Como suele pasar con los grandes creadores, el rumbo lo traza una gran epifanía, el encuentro con un acto, un evento, un personaje, que definen la orientación como el impulso que permanecerá por siempre. Para Ray, el suceso se dio en la sala del teatro Chino de Los Ángeles cuando vio el estreno de Kin Kong (Ernest B. Schoedsack y Merian Cooper) en 1943, es decir, cuando tenía 23 años de edad. En la cinta, la combinación de figuras en miniatura con la acción viva de los actores creaba un espectáculo asombroso que hizo de la técnica de stop-motion (filmación cuadro a cuadro de las criaturas) y la posterior dinamation (las criaturas contra proyecciones y elementos reales combinados), una técnica encumbrada por los espectadores y potenciada por los grandes estudios.

El joven Harryhausen contó con el apoyo en casa para construir maquetas y experimentar con filmaciones caseras, esencialmente con dinosaurios, las criaturas que más le atraían. Contactó a Willis O’Brien, el responsoble de dar vida a Kong, y le mostró los modelos de su autoría, con dinosaurios que llamaron la atención de Willis, pero no escaparon a su crítica precisa por problemas de tamaño, conformación muscular, texturas de piel y otros detalles que el joven Ray tomó como su primera gran lección. Aconsejado por O’Brien fue que acudió a la escuela de arte, dando un gran salto en conocimiento de anatomía, perspectiva, sombras... Su talento encontró la correcta línea académica, donde además conoció a un amigo de toda la vida: Ray Bradbury, quien se ganaría un lugar importante en la literatura y entregó a Harryhausen el Óscar por su carrera en 1992.

Estampida de criaturas

Empezó a trabajar profesionalmente, pero sus esfuerzos se convirtieron en animaciones de instrucción militar cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, entre las que destacó el corto How to Bridge a Gorge (1941), un elaborado maquetístico con modelos de guerra para mostrar cómo tender un puente a una patrulla de reconocimiento en un desconocido terreno accidentado. Al final del conflicto, el ejército tiró miles de pies de película (caducada y no), material que Harryhausen recuperó para sus propios rodajes independientes. Filmó una serie de cortos para niños en que los conocimientos de ingeniería de su padre fueron fundamentales para hacer que sus personajes tuvieran estructura móvil interna. Articulados y vivos, su vestuario fue adecuado, hecho por su madre.

Llegó entonces el llamado de Willis O’Brien para que se sumara al equipo que haría Mighty Joe Young (Ernest B. Schoedsack, 1949). Era el gran sueño cumplido: animar a un nuevo gorila para el cine, además, con el mismo equipo de producción que produjo Kin Kong. La película fue reconocida en sus méritos técnicos, pero lo que Ray adicionó no le dio el gran premio de la academia de Hollywood, sino a su mentor, quien llevaba el crédito principal. De cualquier manera, Ray había dado un salto de calidad técnica, lo que pudo mostrar en The Beast from 20,000 Fathoms (Eugéne Lourié, 1953), que adaptaba un relato de su amigo Ray Bradbury, a quien originalmente plagiaban la historia y el estudio terminó comprando los derechos.

Desde ese momento se continuaron las producciones espectaculares con sus criaturas como It Came from Beneath The Sea (Robert Gordon, 1955) y por supuesto los platillos voladores que causaron impacto mayor en Los visitantes del espacio (Fred F. Sears, 1956), con las naves extraterrestres que tenían anillos que giraban en sentido contrario, lo que les daba una sensación realista que sorprendió a espectadores y futuros cineastas, como Tim Burton, quien hace un homenaje declarado al trabajo de Harryhausen en Marcianos al ataque (1996). Las naves fueron los primeros elementos mecánicos, no vivos (fueran pulpos, humanos, gorilas, dinosaurios...) que Ray puso en funcionamiento, lo que le daría un conocimiento particular para crear posteriores estatuas vivientes, actuando como autómatas mecánicos.