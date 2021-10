“E

s una doble pena. No sólo miles de hectáreas de naturaleza se convirtieron en humo este verano en el mundo, sino que estos incendios provocaron emisiones récord de CO₂ en julio y agosto”. Así dice el mensaje que me envió Miguel Valencia, líder de la lucha en México contra el cambio climático (CC). En las últimas semanas me he percatado que todos debemos poner el horror del CC en nuestra agenda como la 1ª prioridad. Seguir el ejemplo de Naomi Klein (NK) quien en This Changes Everything. Capitalism vs the Climate (edición en español: Esto lo cambia todo) narra que durante años pensó que el CC habría que dejárselo a los especialistas, hasta que se dio cuenta que esto era mirar a otro lado o voltear la cara, otra forma de negar el cambio climático. Señala que:

“Muchos nos involucramos en esta clase de negación del CC. Vemos por un instante y después miramos a otro lado. O vemos y lo convertimos en broma, que es otra manera de voltear la cara. O lo vemos, pero nos decimos que los seres humanos son astutos y encontrarán un milagro tecnológico que absorberá el carbón … lo cual es otra manera de voltear la cara. O vemos, pero pensamos que es más eficiente concentrarnos en el desarrollo económico que en el CC, pues la riqueza es la mejor protección contra los extremos climáticos, como si tener unos dólares más hiciera mucha diferencia cuando nuestra ciudad esté debajo del agua. Esta es otra manera de mirar a otro lado. O lo vemos, pero nos decimos que tenemos mucho trabajo para ocuparnos de algo distante y abstracto, aunque entendible, esta es otra manera voltear la cara. O lo vemos, pero nos decimos que sólo podemos centrarnos en nosotros: meditar, comprar en tiendas de agricultores, dejar de usar nuestro automóvil, pero olvidamos tratar realmente de cambiar los sistemas que hacen inevitable el CC. Y entonces parece que realmente estamos mirando, porque cambiar nuestro estilo de vida es una parte de la solución; pero aún tenemos un ojo bien cerrado. O quizás sí vemos realmente, pero después se nos olvida. Recordamos y volvemos a olvidar. Es difícil mantener el CC en la mente por mucho tiempo. Negamos porque tememos que dejar en nuestra mente la realidad plena de la crisis lo cambiará todo. Y tenemos razón” (pp.3-4).