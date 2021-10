A

lgunos fingieron ignorancia; otros olvido o simplemente callaron por ser cómplices del asalto al Conacyt y áreas circundantes, pero, eso sí, hoy todos cínicamente se dicen sorprendidos por los sucesos en el ámbito de la ciencia y la tecnología en México, es decir, por el uso indiscriminado de recursos del Estado para favorecer a la cúpula empresarial y a grupúsculos de la élite científica que no comen en fondas, porque no dan facturas .

El presidente López Obrador lo ha dicho en reiteradas ocasiones: en el gobierno no estamos en contra de los investigadores, lo repito, un investigador del Conacyt no debe preocuparse, no tiene nada que temer; estamos en contra de la corrupción, de la riqueza mal habida . Por ejemplo, los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (fundado en el sexenio de Fox), una burocracia que se fue creando ahí y se dedicó a medrar. Me hablaban de una partida que usaron, y están los datos, de 571 millones de pesos y sólo destinaron 100 millones a proyectos de ciencia y tecnología

Pero este asunto que recién se denunció sólo es la punta del iceberg de los malos manejos presupuestales en investigación y desarrollo tecnológico (IDT), es decir, la descarada cuan creciente transferencia de dineros de la nación al sector privado en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, dejando en la inanición financiera a los centros de investigación del Estado. Este trío desvió alrededor de 100 mil millones de pesos para que los grandes corporativos privados (nacionales y foráneos) financiaran con recursos públicos sus proyectos tecnológicos y, ya logrados, el gran capital registrara para sí las patentes.

De acuerdo con lo recientemente denunciado, el citado foro se embolsó alrededor de 571 millones de pesos de recursos públicos, y para tapar el ojo al macho de ellos destinó 100 millones para supuestos proyectos de ciencia y tecnología. El resto, para la buena vida de sus integrantes. Sin embargo, el desvío de recursos públicos a los grandes consorcios privados fue una sangría permanente en los últimos tres sexenios.

Dicha práctica se denunció desde abril de 2008, y con la llegada de la 4T, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, documentó –prácticamente para estrenar puesto– el desvío de fondos públicos para financiar al gran capital en investigación y desarrollo tecnológico en los tiempos foxistas, calderonistas y peñanietistas.