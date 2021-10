Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 1º de octubre de 2021, p. 35

Aguascalientes, Ags., Gerardo de León Romo, catedrático de la carrera de medicina, fue suspendido por emitir una expresión misógina y violenta contra las mujeres en una clase virtual, informó la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

El facultativo, que además forma parte de la Junta de Gobierno, máximo órgano rector de esta casa de estudios, hablaba de las heridas por arma blanca que sufrió una mujer y sobre la cura para ello.

El docente, según se escucha en un video, expresó que la persona herida había quemado la cena demasiadas veces , y añadió: Yo no sé para qué, si no saben cocinar, ¿para qué se casan? Llega uno con hambre y da coraje. No iba a cenar, porque la quemó. Entonces, ésa es la recomendación del día: aprendan a cocinar antes de casarse .