Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 1º de octubre de 2021, p. 33

Acapulco, Gro., Baby’O, la discoteca más famosa y exclusiva del puerto de Acapulco, fue incendiada por tres hombres que amagaron al vigilante e ingresaron al local con bidones en mano (presuntamente llenos de combustible), informó el propietario del inmueble, Eduardo Cesarman.

Protección Civil reportó inicialmente que la conflagración se produjo por un cortocircuito, pero tanto el dueño como fuentes cercanas a la discoteca señalaron que personas ingresaron con engaños al lugar, golpearon al vigía y prendieron fuego al local alrededor de las 9 de la noche del miércoles. El guardia resultó intoxicado y las pérdidas en el interior fueron de 100 por ciento.

Mencionó que ya presentó una denuncia penal. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que el Ministerio Público solicitó a los abogados del centro nocturno los videos de las cámaras del lugar, pero hasta la tarde de ayer no los habían entregado.

El inmueble llevaba más de un año cerrado por la pandemia de Covid-19 y sólo realizaba eventos especiales. Césarman explicó que allí laboran 80 personas, cuyas familias han pasado momentos complicados por la emergencia sanitaria.

A pesar de la lluvia, el humo negro que salía de la puerta principal y por uno de los costados del inmueble, ubicado sobre la avenida Costera, en la colonia Costa Azul, podía verse desde distintos puntos de la franja turística y de condominios cercanos.