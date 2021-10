No sólo hay vestuarios de El mago de Oz sino también de The wiz (El mago), la versión afroestadunidense de 1978.

Bruce, un tiburón hecho con el molde de Jaws (Tiburón), cuelga sobre las escaleras eléctricas del museo. Es una de las pocas piezas que los visitantes pueden ver desde sus espacios abiertos. Para poder ver las zapatilllas de The wizard of Oz (El mago de Oz), un trineo de Citizen Kane (El ciudadano Kane) o droids (robots y autómatas) de Star Wars, necesitan entrar a galerías oscurecidas como si estuvieran en un cine.

Diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano, el museo consiste en dos edificios –una antigua tienda por departamentos de 1939 y uno recién construido– en Wilshire Boulevard, junto al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA).

Piano declaró a Ap que el cine inspiró su diseño desde el comienzo, desde su uso de sombras y luces a la forma en la que pensó en los edificios como dos arquetipos de personaje del Hollywood clásico.

La señora vieja y la hermosa joven , expuso Piano, las dos hablan conectadas por puentes .

El nuevo edificio está coronado por una terraza y un domo de cristal y concreto que es el elemento visual distintivo del museo. Piano cree que esto podría llevar a un apodo como The shard (La esquirla) que le pusieron a un rascacielos de Londres que él diseñó. El arquitecto indicó que espera sinceramente que éste sea llamado La burbuja de jabón, no La estrella de la muerte.

Subrayó, sin embargo, que su edificio no es frágil. Lo mejor de las burbujas de jabón es que revientan , explicó. Pero ésta nunca, nunca, nunca. Está muy bien construida .

Puntos a considerar

Este es el Museo de la Academia de Cine, no el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pero a pesar de eso, tiene bastantes cosas para aquellos interesados en los Óscar. Además de estatuillas reales de cada década, en las paredes se proyectan discursos de agradecimiento en una galería que guía a los visitantes por la historia de los Óscar. Incluyen el que dio Steven Spielberg en 1994 tras ganar su primer Óscar a mejor director por Schindler’s list (La lista de Schindler). Les juro que nunca había tenido uno en mis manos , dice Spielberg sobre su estatuilla. Los visitantes pueden conocer esa sensación en el salón La experiencia de los Óscar, que les permite entrar a una simulación para dar un discurso de agradecimiento en el Teatro Dolby.

El espacio se podrá usar para muchos actos aparte de exposiciones. El sábado fue la sede de la primera de las que seguramente serán muchas galas, con invitados como Olivia Rodrigo, Ava DuVernay y Sophia Loren.

Y la terraza, desde donde se ve la ciudad, seguramente será un punto muy popular en Instagram.

El Teatro Geffen, resplandeciente con mil butacas rojas y alfombras, será la casa de funciones y estrenos de cine.

Los favoritos

La directora general de la academia Dawn Hudson, Rubin y Hanks expusieron qué partes nominarían como las mejores.

Hudson: “Los dibujos que Wes Anderson hizo para Fantastic Mr. Fox (El fantástico Sr. Zorro) y los muñecos que había hecho. Es una de las películas favoritas de mi hijo. Ese es el apego emocional que tengo”.

Rubin: “Creo que los cinéfilos se deleitaran al ver (el trineo) Rosebud de Citizen Kane. Ese es uno de mis favoritos. Pero creo que cuando entras a nuestra exposición de vestuarios ves los trajes de The wiz y esa gran obra maestra floral de Midsommar (Midsommar: el terror no espera la noche), la película de Ari Aster. Creo que incluso si no has visto las películas quedarás maravillado”.

Hanks: Es una sala llena de viejas linternas mágicas. Los pequeños proyectores que hace cientos de años, antes de que se inventara la electricidad, con el poder de una vela, proyectaban imágenes animadas, en una pared en blanco, de tigres y leones, no sólo de volcanes del pasado sino volcanes que explotaban ante tus ojos .