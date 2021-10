Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 1º de octubre de 2021, p. a10

Cruz Azul perdió (2-0) la final de la Campeones Cup ante el Columbus Crew, de la Major League Soccer (MLS), porque cayó en excesos de confianza, actualmente no se pueden cometer ese tipo de errores frente a ningún rival, y menos ante los estadunidenses, que últimamente han demostrado ya no ser unos flanecitos , consideró el ex delantero celeste Horacio López Salgado.

Estimó además que a La Máquina le faltó capacidad para poder recuperarse rápidamente del golpe anímico que recibió al haber metido un autogol.

“La anotación tempranera también les afectó mucho en el tema mental, no supieron cómo contrarrestar al rival, cayeron en la desesperación y obviamente fue-ron erráticos. Creo que no contaban con que el Columbus sería un adversario fuerte, se confiaron y cuando quisieron revertir el resultado ya no les alcanzó el tiempo.