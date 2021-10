El control es constante, no hay una subasta que no supervisemos, gracias a ello, las casas de remates han comenzado a colaborar y prefieren retirar de la venta los objetos que les indicamos, pues hay que pensar que ellos son sólo intermediarios y deben cuidar su reputación.

El tráfico ilícito de bienes culturales toca a todos. No existe ningún país que no esté involucrado, ya sea como origen, destino o territorio de tránsito. Por eso es importante la cooperación de las fuerzas policiacas y poner atención en las aduanas. Sin embargo, hay fronteras terrestres donde el trasiego ilegal se da en automóviles o camiones y no hay mucho control, contrario a lo que pasa en aeropuertos y puertos. La cooperación con las autoridades culturales es otro aspecto muy importante. Hay que estar en contacto permanente con directores de museos y sitios arqueológicos porque la información sobre objetos robados es nuestro pan de cada día. En México hay mucho interés por recuperar su patrimonio, celebro que ya se está hablando de constituir un comando similar .

El general Riccardi fue designado comandante en jefe de la agrupación (fundada hace 52 años) en 2019, al considerar su pasión por la cultura y las letras. Él mismo es especialista en arte contemporáneo, capaz de determinar con una simple mirada si se encuentra frente a una falsificación, aunque, aclara: por supuesto no lo digo en voz alta hasta que lo compruebo con el expediente y documentación .

Con entusiasmo, narra una de sus operaciones recientes: la captura de unos saqueadores de tumbas, “tombaroli, en italiano”, en la región de Calabria, una zona difícil del sur de Italia por la presencia del crimen organizado , a los cuales descubrieron y fotografiaron con el uso de drones, no pudieron negar la excavación ilícita, teníamos las imágenes. Así operamos .

Como cualquier mercado, añade Riccardi, en el tráfico ilegal de patrimonio cultural “no existiría la oferta si no hubiera demanda, por ello es importante concientizar a los coleccionistas privados. Antes, los grandes museos del mundo adquirían las obras y no se fijaban en su procedencia, actualmente esto ha parado gracias a los convenios internacionales, una gran parte del mercado se contrajo por ello.

“Pero queda el coleccionista privado, que adquiere los artefactos para tenerlos en una habitación personal. Sin embargo, hoy deben estar atentos a que no se filtre una foto de su casa en Internet, porque es suficiente que un niño difunda una imagen en Instagram de su casa para que circule por el mundo y, si ahí parece una pieza robada, la identificarán los programas de rastreo.