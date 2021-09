E

n su evolución misma, la pandemia –como fenómeno activo– continuó mostrando el todavía inevitable ascenso en el número de contagios y decesos: al 29 de septiembre, el número total de personas infectadas llegó a 232.7 millones y el de decesos a 4.8 millones (tasa bruta de letalidad: 2.1 por ciento). Aunque el ritmo de aumento de ambos –contagios y decesos– es ahora menor que en otros momentos de los últimos 18 meses, es claro que la pandemia y sus principales consecuencias no han sido superadas.

En el curso de septiembre, buena parte de la atención internacional continuó centrada en el esfuerzo mundial de vacunación y en los rasgos de concentración y falta de equidad que lo han caracterizado hasta el momento. El debate aludió, por otra parte, a la oportunidad mejor para dar inicio a la aplicación generalizada de terceras dosis de la vacuna y a la necesidad misma de estos refuerzos. También se aludió a diversos otros aspectos, algunos claramente paradójicos, del comportamiento de la pandemia. Quedaron de relieve, una vez más, las muy extendidas incertidumbres que siguen caracterizando el entorno global que rodea a la evolución de la pandemia.

Es probable que el largo debate acerca de la importancia de iniciar cuanto antes la aplicación generalizada de dosis de refuerzo de las diversas vacunas haya llegado a un punto de flexión con la noticia de que el presidente de Estados Unidos había recibido, hacia finales de septiembre, una tercera dosis de la vacuna. Aunque se intentó mostrarlo como un ejemplo que alentaría a muchos de sus conciudadanos –en especial a aquellos que se han negado a ser inmunizados– a modificar su actitud, esta explicación resulta claramente insuficiente.

En Estados Unidos, la irracional resistencia a recibir la vacuna se origina, entre otros factores, en simple ignorancia, creencias religiosas o preferencias políticas, ligadas éstas por lo general a la extrema derecha republicana. Es claro que ninguna actitud así originada va a modificarse, de la noche a la mañana, por el ejemplo de la acción individual de Biden. Un estudio reciente, citado por The New York Times, muestra que estas motivaciones tienden a reforzarse: el amplio debate sobre la necesidad de refuerzos, se alega, es prueba prima facie de que las vacunas mismas no ­funcionan.

Lo que sí queda en claro es que Estados Unidos y, muy probablemente, otros países que han logrado vacunar a más de la mitad, y en algunos casos a más de dos tercios, de su población adulta, darán preferencia a continuar privilegiando a sus nacionales con el acceso generalizado a las llamadas terceras dosis o con la adición de nuevos grupos de edad, en especial, niños y adolescentes, a las campañas de vacunación.