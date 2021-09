César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 30 de septiembre de 2021, p. 17

El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde le impuso a Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte, el pago de una responsabilidad resarcitoria por 2 millones 565 mil 919 pesos.

La sala superior del tribunal aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Alfredo Salgado Loyo, quien consideró infundados los argumentos del ex servidor público, ya que tenía la obligación de dar seguimiento al manejo. Dijo que a Aguirre Morales no se le sancionó por una omisión en la realización de transferencias bancarias o un indebido manejo de cuentas, sino por la omisión de coordinar, dar seguimiento y coadyuvar para que los recursos no devengados al finalizar del ejercicio fiscal, incluyendo los rendimientos financieros que se hubieran generado, fueran reintegrados a la Tesorería de la Federación.