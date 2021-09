A través de las nuevas estipulciones legales, no nada más mexicanas sino internacionales, podemos estar absolutamente seguros que cumplen con la tipificación del crimen de trata de personas en muchos aspectos no nada más trata sexual, trata laboral, situación de esclavitud, etcétera .

“Estamos uniéndonos a este esfuerzo, para pedir que se reivindique la situación de las víctimas de Gloria Trevi, no nada más de Gloria, sino que también de Sergio Andrade, realmente se ha mantenido impune todo este tiempo.

Sostuvo que en cualquier país donde estas personas tuvieron a esas niñas se puede reabrir las carpetas de investigación y escuchar los testimonios de las víctimas y tomarlos en cuenta porque anteriormente esto no ocurrió .

Refirió que en este caso apoyarán a mujeres que consideró “super valientes y que 20 años después (de lo que les sucedió) se atrevan a exponerse al escrutinio del público y de la gente, de la crítica, de personas que no entienden.

“Por eso también es nuestro llamado como organizaciones, más de 70 estamos unidas en esto, de que el público entienda la verdad, que no se deje llevar por el glamour, por la fama, por el poder, por la red social, sino de la verdad y de que maduremos como sociedad, de no posicionar a la gente en lugares de tanta adulación que no podamos ver cuando han cometido un crimen y les llamemos a la justicia”.

Informó que en esta iniciativa se han sumado “asociaciones que se han unido de Colombia, Argentina, Costa Rica, Libia, Estados Unidos y España, entre otras.