Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 30 de septiembre de 2021, p. 12

Buena parte de Morena, así como PRI y PAN se oponen a la creación de una nueva bancada, que encabezaría Germán Martínez, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, propuso una solución política que incluye su reconocimiento como grupo plural independiente, no como bancada, por lo que no recibirían recursos presupuestales para su operación y sus integrantes no tendrán derecho a presidir comisiones.

La Jucopo tendrá una respuesta el próximo lunes, pero de entrada el senador Martínez no acepta la propuesta de no tener voto en las resoluciones de esa junta.

Sostuvo que no les interesan los recursos, tampoco no presidir comisiones, incluso devolverán las que hoy presiden: la de Puntos Constitucionales, que él encabeza; la de Economía, que preside Gustavo Madero, y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Implementación de la Agenda 20/30, a cargo de Nancy de la Sierra.

Martínez, luego de reunirse con el presidente de la Jucopo, Monreal, informó que entregaron una propuesta que contempla, tener voz y voto en la junta de coordinación política, participar en los debates parlamentarios, así como poner a disposición de los grupos parlamentarios de los que formaban parte las comisiones de las que son titulares.