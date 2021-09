En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional propuso a los mandatarios estatales articular todo lo relacionado con la garantía de la paz en la Guardia Nacional, cuyas bases incluyen la formación y capacitación de elementos, sobre todo para que no tengan vínculos con la delincuencia organizada, es decir, que no los coopten, situación en la que es más susceptible que caigan los policías municipales, ya sea porque ganan menos o tienen la amenaza latente, y se pueden encontrar ese mismo día a la persona que están denunciando . La Guardia Nacional tiene además el apoyo de las fuerzas armadas, agregó.

La propuesta nuestra es que sigamos trabajando de manera coordinada. Podemos tener diferencias políticas con gobiernos estatales pero en lo que tiene que ver con seguridad tenemos que actuar juntos todos para garantizar la paz y la seguridad de las personas .

En otro tema, ante la pregunta sobre la violencia en Haití, y la posibilidad de que sea ahora territorio para el paso de las drogas, el mandatario subrayó que el desgobierno y la violencia son de tal gravedad en la nación caribeña que los organismos internacionales, incluida la Organización de Naciones Unidas, deben intervenir.