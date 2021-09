Respondió que el señalamiento del escritor es porque no lo conoce bien, de ahí que reiteró su firme intención de retirarse de la vida política al final de su mandato, lo cual incluye no ir a ningún evento público, cancelar redes sociales, su teléfono, y hasta la rasurada matutina, todo .

“¡Qué sabio el señor migrante de San Quintín cuando me recomendó: ‘separe al poder económico del poder político; así como Juárez separó al poder religioso del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así lo que ahora se requiere es la separación del poder político del poder económico”, subrayó.

Cuando ya no hay frontera y los delincuentes comunes o de cuello blanco son los que dominan en el gobierno, es el caos, que fue lo que pasó durante todo el periodo neoliberal, tomaron al gobierno, secuestraron al gobierno, mandaban los grupos de intereses creados, una minoría , comentó a la prensa.

En otra parte de la conferencia de prensa matutina destacó de nueva cuenta la existencia de relevos generacionales en el movimiento que encabeza, no así la oposición conservadora. “¿De dónde van a sacar si ya nadie quiere que lo identifiquen con esos partidos?, expresó.

En otro tema, el Presidente informó que revisará la iniciativa de reforma de los pueblos indígenas y afromexicanos que recibió ayer de manos del pueblo yaqui, porque es importante fijar un esquema de entrega directa de recursos a las comunidades originarias.

De la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas de anular el Acueducto Independencia, bajo la presunción de que desvía agua a Hermosillo en detrimento de los pueblos yaquis, el Presidente manifestó que sería problemático cancelar esa estructura.

La historia por encima de los cargos

En otros temas políticos, el Presidente instó a los legisladores a votar por las causas del pueblo y no en contra de iniciativas como la que busca fortalecer a la CFE, es así que la creación de otro grupo parlamentario en el Senado le pareció un asunto particular, son libres , allá ellos , comentó.