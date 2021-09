Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de septiembre de 2021, p. 3

En el gobierno no estamos en contra de los investigadores, lo repito, un investigador del Conacyt no debe preocuparse, no tiene nada que temer; estamos en contra de la corrupción, en contra de la riqueza mal habida , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional reprochó que los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico –contra quienes la Fiscalía General de la República pide órdenes de aprehensión– gastaron más de 400 millones de pesos en hoteles, viajes y comidas.

El mandatario subrayó que “no estamos en contra de los investigadores, estamos contra la corrupción, no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mal habida, estamos en contra de la corrupción, porque es lo que más ha dañado a México.

¿Cuál es el principal problema de México?, ¿qué es lo que tenemos que erradicar?, ¿qué es lo que tenemos que desterrar de México? La corrupción. ¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción. ¿El segundo problema de México? La corrupción. ¿El tercero? La corrupción. Ya vieron que estoy chocheando , sonrió socarrón.

Así, matizó en torno al Foro Consultivo, que es una burocracia que se fue creando ahí y se dedicó a medrar. Me hablaban de una partida que usaron, y están los datos, de 500 millones y sólo destinaron 100 a pagarle a investigadores y 400 millones para viajes, hoteles, comidas. Dice un señor que es de estos investigadores que no se puede comer en fondas, porque no dan facturas. De lo que se pierden no comiendo en fondas, es lo más suculento que hay en el país , y se compran una casa, por ejemplo, en Coyoacán .

Al respecto, la Presidencia de la República subrayó en redes sociales que las acciones de la fiscalía no son responsabilidad ni atribución del Conacyt y su directora, María Elena Álvarez-Buylla, no tiene causa legal en contra.