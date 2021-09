La alianza PRI-PAN-PRD no ha conseguido avanzar y tampoco Movimiento Ciudadano. La célula de cinco senadores que quieren formar un grupo parlamentario aparte es una aventura filibustera. No hay que perder de vista que el candidato de oposicion puede surgir, paradójicamente, de Morena. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reunió a Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, en un intento para restañar heridas que dejó la campaña en que se enfrentaron por el gobierno de la capital del país. Aparentemente fue un encuentro de sanación, pero cuando se levantaron de sus sillas sabían que lo que hablaron sólo fueron palabras de las que se lleva el viento. Monreal no es el único candidato de oposición que puede surgir del movimiento obradorista. Es un error pensar que la próxima campaña presidencial será tan tranquila como la de José López Portillo, quien se enfrentó… a nadie. Pero volviendo al tema inicial, a partir de hoy el gobierno de la 4T marchará contra reloj porque sólo le quedan mil 95 días.

n 30 de septiembre como hoy, pero en tres años más, Andrés Manuel López Obrador dejará de ser Presidente de la República. Lo hará dos meses antes que sus predecesores, por una reforma constitucional que abrevió el tiempo que mediaba entre las elecciones (julio) y la toma de posesión del nuevo presidente (diciembre). Su sexenio acortado finalizará exactamente el 30 de septiembre de 2024. Si le restamos un año aproximado de campaña electoral, sólo le quedan dos años a plenitud en Palacio Nacional. (La revocación del mandato es una vacilada sin un grupo de oposición que la promueva). López Obrador volvió a ocuparse del tema de la sucesión. Dice que está contento y satisfecho con sus posibles relevos. La verdad (es) que quienes están en el movimiento de transformación y pueden continuar con este proceso todos son muy responsables, muy sensatos, muy inteligentes, honestos; eso lo celebro , dijo en la mañanera. Ya había destapado a los seis Magníficos : Tatiana Clouthier, Claudia Sheinbaum, Rocío Nahle, Marcelo Ebrard, Esteban Moctezuma y Juan Ramón de la Fuente. Hay un personaje muy popular, Santiago Nieto, pero él mismo se descartó. López Obrador podría agregar –aunque no lo hizo– que está tranquilo porque no ve candidato opositor fuerte.

Mala racha

El peso cerró ayer la sesión con una depreciación de 19.7 centavos, cotizando alrededor de 20.54 por dólar, informa Banco Base. Fue la cuarta divisa más depreciada, por detrás del dólar neozelandés, con 1.37%; la corona noruega, 1.28%, y el peso chileno, 1 %. El fortalecimiento del dólar se debe a la posibilidad de que la Reserva Federal comience a subir su tasa de interés en la segunda mitad de 2022, luego de concluir su programa de compra de bonos.

Ombudsman Social

Asunto: insuficiencias del Issste

Soy investigadora de la UNAM. En febrero pasado, acatando las medidas de austeridad actuales, en esta institución retiraron el seguro de gastos médicos mayores. Yo que tengo un padecimiento crónico degenerativo me vi afectada, pues dejé de recibir un tratamiento muy costoso. Como es de suponer, acudí al Issste desde ese entonces y a penas, después de siete meses de un largo ir y venir, estoy con cita para análisis. Sin embargo, en el Hospital Rubén Darío me informan que no hay reactivos para mis estudios completos. Sin éstos no puedo acceder al tratamiento que ya es imposible costear. Así las cosas, llamo a quienes están encargados de la salud pública de nuestro país a que se tomen medidas para que los derechohabientes seamos atendidos en tiempo y forma. Se ahorraron millones de pesos que se pagaban a las aseguradoras, y estoy de acuerdo, pero entonces que se atienda el déficit en los servicios públicos de salud, porque en este país acceder a la salud privada es sólo para unos cuantos. Si se publica este comentario te pido anonimato.

