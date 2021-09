Expreso mi más sinceras y sentidas condolencias por el fallecimiento de Josetxo Zaldua a su esposa, hijos, familiares, amigos y colegas. Y, claro, a La Jornada. Recordar y valorar su impecable trayectoria como periodista, corresponsal y, finalmente, como coordinador general de este periódico será el mejor homenaje, al que me sumo.

Me uno al buen viaje para Jostexo Zaldua.

Sabemos que en el periodismo nadie es insustituible, pero hay colegas absolutamente necesarios. Josexto Zaldua era de ésos. Me uno al duelo de la comunidad jornalera.

Sentí mucho la pérdida deJosetxo; habría yo aprendido mucho de él. Su ausencia me lleva a pensar que ojalá y a los colaboradores (soy fundadora de La Jornada) nos citaran de vez en cuando para, al menos, darnos la mano.

Ximena Ortúzar

Neoliberalismo académico en la UNAM

Felicidades por el editorial del martes pasado. El del FCCT es sólo un caso, quizás emblemático, de prácticas de gestión académico-institucional plagadas de conflictos de intereses. Es muy oportuno el llamado de La Jornada a detener la apropiación privada de recursos públicos y a una reflexión extendida sobre la necesidad de trascender el modelo neoliberal de administrar la investigación y la ciencia . No comparto, sin embargo, el optimismo del editorial, al menos en lo que a la UNAM se refiere. De los sistemas de estímulos académicos (que resultan un obstáculo para una jubilación digna) a la selectividad para estudiar en esta institución, pasando por las condiciones precarias de los profesores de asignatura, el neoliberalismo vive y se instaló en la UNAM desde finales de la década de los 80. Además, la opacidad y la inercia con la que sistemáticamente proceden los órganos colegiados, hacen imposible ya no digamos trascender el neoliberalismo académico en la institución, sino, lo que es más trágico, siquiera reconocerlo como tal.

Efraín Lazos Ochoa

Aún no le depositan su pensión de adulto mayor

A partir de que cumplí 68 años (en septiembre de 2020), hice los trámites para obtener la tarjeta de adulto mayor número: 5515 0702 1379 8341 después de cinco meses (febrero de 2021) no he recibido depósito alguno. Hago un atento y urgente llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan mi solicitud y pueda recibir la pensión que me corresponde.

Teléfono: 55-4462-6739 (de Andrea, mi hija)

María Cristina Miller Rivas

Exigen pago a maestros de Michoacán

Los profesores agrupados en el Movimiento de Reconstrucción Sindical nos solidarizamos con los docentes de Michoacán de la sección 18 de la CNTE y exigimos al gobierno saliente, encabezado por Silvano Aureoles, y al entrante, por Alfredo Ramírez, que de inmediato regularicen sus pagos.

Marco Arellano González, Andrea Arenas Embarcadero, Ismael Contreras Plata, Josefina Galindo Rivas, Jaime Hernández Gómez y Mary Cruz Juárez Ramírez