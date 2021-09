También han incurrido en cobros diferenciados a los consumidores. En otras palabras, para que no les rinda el seguro, les cobran más caro a los que están asegurados, y el deducible pues se lo vienen más bien embolsando, como un excedente, el hospital , dijo.

Citó a cinco aseguradoras que concentran 53 por ciento de las reclamaciones (Metlife México, Quálitas Compañía de Seguros, Grupo Nacional Provincial, Asa Seguros y Seguros Banorte), aunque reiteró que son los hospitales los que hacen los cobros excesivos y diferenciados.

A nivel de proveedor, en los últimos tres años tiene más quejas Operadora de Hospitales Ángeles, cuyos principales motivos de reclamación son: cobros indebidos, negativa a realizar rembolsos y por negarse a proporcionar el servicio. Le siguen Hospitales Star Médica, Grupo Médico MGI, Christus Muguerza Sistemas Hospitalarios y Centro Médico de Enfermedades Reumáticas.

En cuanto a los cobros directos (como requisito para recibir a un paciente), la Profeco brindó en los tres años recientes 154 asesorías, recibió 437 quejas y 418 denuncias por irregularidades en la atención médica, principalmente por no exhibir precios y/o no respetarlos; cobros indebidos, excesivos o injustificados; no contar con el contrato de adhesión; negativa a proporcionar el servicio o a realizar rembolsos.

Añadió que el Covid-19 es el motivo de mayor desembolso de las aseguradoras en México, con 2 mil 484 millones de dólares entre 2020 y 2021, mayor al gasto a los afectados por el huracán Wilma, en 2005.