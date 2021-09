L

as decisiones gubernamentales se explican por sus propósitos explícitos o implícitos, así como por las visiones y convicciones de quienes personifican esos gobiernos. A veces ocurre que los propósitos no se corresponden con ciertas decisiones y que, por ello, no se alcanzan las metas sociales establecidas. Comparar algunas decisiones de gobiernos contrapuestos a la ortodoxia neoliberal puede servir para valorar aciertos en los que conviene persistir, así como errores que convendría corregir para conseguir los objetivos propuestos. La actuación reciente de los bancos centrales estadunidense y mexicano ilustran diferencias que merecen considerarse para alinear decisiones y acciones y, por supuesto, resultados de esos banqueros y de los funcionarios económicos.

En su reunión del 21-22 de septiembre pasado, el Comité Federal de Operaciones Abiertas (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal (Fed) revisó las expectativas sobre el posible comportamiento de la economía estadunidense. Redujo el aumento esperado del PIB real de 7 a 5.9 por ciento para este 2021, lo que significa que el dinamismo mostrado en los dos trimestres anteriores se reducirá. La tasa de desempleo, fundamental para determinar las decisiones de este comité, seguirá reduciéndose de 4.8 a 4.5 por ciento. La inflación mantendrá su tendencia alcista, esperando que cierre 2021 con un nivel de 4.2 por ciento anual, superior al 3.4 estimado hace apenas un mes.

El FOMC recordó que usará todas las herramientas de las que dispone para apoyar a la economía de ese país, promoviendo el máximo empleo y la estabilidad de precios. Aunque ha habido progresos en la vacunación y los indicadores de producción y empleo han mejorado, las expectativas apuntan a que se está desacelerando la recuperación. Recordó que su meta de inflación es de 2 por ciento a largo plazo, pero los precios están creciendo sensiblemente por arriba de esta meta. En su comparecencia ante el Senado, Jerome Powell, presidente del sistema de la Reserva Federal, explicó que la inflación permanecería elevada en los siguientes meses, debido a que la recuperación de la economía y el gasto están generando presiones en los precios por cuellos de botella en diversos sectores.

Frente a este panorama, el FOMC decidió mantener su tasa objetivo para los fondos federales entre cero y 0.25 por ciento anual, en tanto que seguirán aumentando su tenencia de obligaciones del Tesoro estadunidense al menos en 80 mil millones de dólares mensuales y otros 40 mil millones en valores financieros respaldados con hipotecas. Esta es la política monetaria apropiada para los siguientes meses en Estados Unidos. Se mantendrá en tanto no existan progresos sustanciales en materia de empleo y estabilidad de precios.